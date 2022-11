Sagome nere a Napoli per dire no alla violenza sulle donne

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della volenza contro le donne, la città di Napoli ha ordinato una distesa di sagome nere a ricordare le vittime di femminicidio.

Una distesa di sagome nere a Napoli

Napoli onora la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con una distesa di sagome nere. Una distesa di sagome nere a ricordare le vittime di femminicidio in Italia nel 2022 che al 20 novembre sono state 104 di cui 88 in famiglia. Un QR code posto su ogni sagoma rimanda alla storia di ogni singola vittima. In piazza, studentesse hanno chiamato, uno ad uno, i nomi di tutte le vittime dell’anno. La manifestazione che si è conclusa al grido di ‘Donne, vita e libertà’ e con un richiamo a quanto stanno vivendo le donne in Iran. Nel pomeriggio, nella sede del Comune si svolgerà anche un’iniziativa durante la quale saranno resi noti i dati delle richieste di aiuto che le donne napoletane hanno rivolto ai sei Centri antiviolenza del Comune nel corso dell’anno. L’iniziativa vuole essere un momento di riflessione, di condivisione e di confronto.

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare in quel giorno attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della violenza contro le donne.

Il 25 novembre 1960, nella Repubblica Dominicana, furono uccise tre attiviste politiche, le sorelle Mirabal (Patria, Minerva e Maria Teresa) per ordine del dittatore Rafael Leonidas Trujillo. Quel giorno agenti del Servizio di informazione militare fermano le sorelle Mirabal, mentre si recavano a far visita ai loro mariti in prigione. Furono sequestrate, stuprate, torturate, massacrate a colpi di bastone e strangolate. Per questa motivazione, il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale della violenza contro le donne.