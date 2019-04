Divieto di scommesse sportive a Napoli, pioggia di multe a bar, tabacchi e agenzie

La Polizia Municipale ha messo in campo gli agenti della Unitá Operativa Vomero al fine di vigilare sul rispetto del nuovo regolamento sale giochi entrato in vigore con l’approvazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 15 Marzo 2019. La modifica più importante del nuovo regolamento è l’aver equiparato i corner ai centri di raccolta scommesse.

Nello specifico, coloro che hanno altra attività principale, ad es. Tabacchi, Bar, Cartolerie etc., ed al loro interno hanno anche un punto di accettazione scommesse, dovranno rispettare l’orario di chiusura dalle 12 alle 18.

Per tale motivo durante il controllo del territorio sono stati sanzionati un bar in via Freud, un Tabacchi in via G. Palermo ed un altro in via Fontana, tre internet Point rispettivamente in via Caldieri, Via Porpora e via Freud. Per tutti è stata elevata la sanzione per il mancato rispetto dello spegnimento dei ricevitori di scommesse durante l’orario vietato dalle 12 alle 18. Per tutte le attività seguirà la segnalazione agli uffici competenti per i successivi adempimenti.

Inoltre durante il servizio di pattugliamento in piazza Vanvitelli gli agenti venivano allertati da alcuni passanti che in via Scarlatti presso una nota attività commerciale un soggetto di sesso maschile aveva rubato dei prodotti. Gli agenti hanno immediatamente fermato un soggetto in possesso di merce che aveva sottratto nell’attività commerciale dalla quale si era dato alla fuga. Il soggetto E. R. di anni 43 è stato condotto presso gli uffici per i dovuti atti. La merce composta da profumi e creme di rinomate marche e di valore veniva restituita alla direttrice dell’attività ed il reo, con numerosi precedenti specifici per furto in diversi centri commerciali, veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria.