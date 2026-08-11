Documento di Identità Provvisorio, attivo il servizio per il rilascio a Napoli

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Presso la sede del Servizio Statistica e Servizi Demografici del Comune di Napoli, in II Traversa Via dell’Epomeo, Parco Quadrifoglio, è attivo il servizio per il rilascio del Documento di Identità Provvisorio. Il documento può essere rilasciato esclusivamente nei casi di comprovata e documentata urgenza previsti dalla normativa vigente, quando non sia possibile attendere i tempi necessari per la produzione e la consegna della Carta d’Identità Elettronica. Ogni richiesta viene valutata dagli uffici competenti sulla base della documentazione presentata.

La validità del Documento di Identità Provvisorio

Il Documento di Identità Provvisorio ha una validità massima di sei mesi, non è rinnovabile e deve essere restituito al Comune al momento della richiesta o della consegna della Carta d’Identità Elettronica.

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La domanda di rilascio deve essere inviata all’indirizzo PEC [email protected], allegando la documentazione idonea a dimostrare la natura dell’esigenza, la data dell’evento o della circostanza che determina l’urgenza e l’impossibilità di attendere i tempi ordinari di rilascio della CIE. Non sono considerate situazioni di urgenza la mancata o tardiva verifica della scadenza del documento di identità.

Cosa presentare per ottenere il Documento

Per il rilascio del Documento di Identità Provvisorio è inoltre necessario presentare tre fotografie formato tessera recenti e conformi alle prescrizioni vigenti. Contestualmente alla richiesta o al rilascio del documento, il cittadino dovrà prenotare un appuntamento per la successiva emissione della Carta d’Identità Elettronica.

Il Documento di Identità Provvisorio può essere valido anche ai fini dell’espatrio nei casi previsti dalla legge. Tuttavia, alcuni Stati esteri potrebbero non riconoscerlo come documento valido per l’ingresso nel proprio territorio. Si raccomanda pertanto di verificarne preventivamente l’accettazione presso le autorità competenti del Paese di destinazione o consultando il portale Viaggiare Sicuri del Ministero degli Affari Esteri.