Dolore a Castel Volturno per Marco Ioime, investito e ucciso da un’auto pirata

Un uomo di 44 anni, Marco Ioime, è morto ieri mattina dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali lungo la Domiziana, a Castel Volturno. L’incidente è avvenuto poco dopo le 8, a pochi passi dal luogo di lavoro della vittima, una struttura sanitaria della zona.

Il conducente dell’auto non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito. Ioime è stato soccorso dal 118 e trasferito d’urgenza all’ospedale Pineta Grande, dove è deceduto nel pomeriggio per le gravi lesioni riportate.

La polizia municipale sta esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare il pirata della strada. Secondo i testimoni, l’uomo si trovava già sulle strisce al momento dell’impatto.

Chi era Marco Ioime

Marco Ioime era un uomo riservato e concreto, conosciuto per la puntualità con cui ogni giorno lasciava la sua casa di Castel Volturno per raggiungere la struttura sanitaria dove lavorava come manutentore. Chi lo frequentava lo descrive come una persona affidabile, gentile e sempre pronta a dare una mano. Non amava mettersi in mostra, ma era apprezzato dai colleghi per la serietà e la disponibilità. Fuori dal lavoro dedicava il tempo alla famiglia: la moglie e la figlia, a cui era molto legato, erano al centro della sua vita.

