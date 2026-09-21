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Un’altra tragedia sulle strade ischitane. Marco De Nigris, 39 anni, conosciuto con il soprannome di «Nerone», ha perso la vita nella notte tra sabato e ieri a seguito di un grave incidente avvenuto lungo la strada provinciale di Panza, nel Comune di Forio. L’incidente si è verificato poco dopo l’una. De Nigris viaggiava in sella alla sua motocicletta e, secondo le prime informazioni, stava facendo ritorno verso Forio dopo aver trascorso la serata a Lacco Ameno.

Per cause che dovranno essere ricostruite con precisione dagli investigatori, la moto è rimasta coinvolta in una collisione con una e-bike condotta da un 21enne. Dopo l’urto, il motociclo avrebbe terminato la propria corsa contro il muro che costeggia la carreggiata.

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Dolore a Ischia per la morte di Marco, il 39enne è morto nell’incidente in moto

Sono proprio i momenti precedenti all’impatto a essere al centro degli accertamenti. Tra gli elementi che dovranno essere verificati ci sarebbero anche la presenza di un autobus e l’eventuale tentativo di sorpasso lungo un tratto particolarmente stretto della provinciale. Circostanze che dovranno essere chiarite attraverso i rilievi e gli altri elementi acquisiti.

L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure a De Nigris poi trasferito all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. Le condizioni del 39enne sono apparse subito estremamente gravi. I sanitari hanno tentato ogni manovra possibile, ma le lesioni riportate nell’incidente si sono rivelate fatali. Il giovane che conduceva la e-bike è stato a sua volta accompagnato in ospedale: le sue condizioni non sarebbero tali da metterne in pericolo la vita.

La notizia della morte di Marco De Nigris si è rapidamente diffusa tra Casamicciola e Forio, suscitando profonda commozione. Originario della zona del Majo, negli ultimi anni si era stabilito a Forio. Dopo il terremoto del 2017 aveva vissuto, come numerose famiglie di Casamicciola, anche l’esperienza dello sfollamento. Aveva lavorato come marittimo e successivamente scelto di tornare sull’isola, restando vicino alla famiglia e collaborando anche con la Keramos Ischia, attività legata alla tradizione della ceramica. Nel corso degli anni aveva svolto diversi lavori, senza rinunciare alle sue passioni, dal mare alla pesca fino alle motociclette. Proprio ieri mattina avrebbe dovuto partecipare a una battuta di pesca. Numerosi i messaggi sui social. Amici e conoscenti ricordano soprattutto la sua disponibilità, il carattere espansivo. Per molti resterà semplicemente «Nerone», il soprannome che lo accompagnava fin da ragazzo.