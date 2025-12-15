Dolore per Raffaella Fico e Armando Izzo, la showgirl ha perso il bambino

PUBBLICITÀ

Raffaella Fico ha perso il bambino che aveva in grembo. La showgirl nelle scorse settiamente aveva annunciato di essere in dolce attesa e di aspettare un figlio da Armando Izzo. La coppia, uscita ormai allo scoperto, un mese fa aveva scoperto di aspettare un maschietto. La notizia ha gettato nello sconforto non solo i familiari ma anche i fan della coppia che negli ultimi tempi seguivano passo passo gli aggiornamenti sulla gravidanza.

Ospite a Verissimo, Raffaella Fico aveva raccontato la storia d’amore con Armando Izzo “Non pensavo che sarebbe arrivato un altro calciatore, siamo due anime simili, con gli stessi valori. Ci siamo ritrovati nella nostra semplicità”, aveva raccontato la showgirl, riferendosi alla sua storia precedente con Mario Balotelli.

Ecco il post della coppia: “Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori.

In questo momento di immenso dolore chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita così delicata.

L’unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore.

Grazie.”