“Sono passati 10 anni ma noi non ci arrendiamo, se qualcuno sa qualcosa deve parlare”: è questo l’appello rilasciato a Chi l’ha visto della sorella di Domenico Salvi, scomparso da Villaricca l’8 luglio 2011. La sua auto venne ritrovata completamente carbonizzata poco distante da una cava.

Quella mattina Domenio Salvi è uscito di casa intorno alle 8. Fino alle 10 è rimasto sotto casa, dove lo zio paterno ha un autolavaggio, per far pulire la sua Fiat Punto Multijet grigia. Alle 12 circa, è stato visto dal fidanzato della sorella poco distante dall’abitazione, sempre alla guida della sua auto. In seguito, intorno alle 13:20, come confermano il gestore e un dipendente, è passato alla sala giochi del paese. Poche ore dopo, nel primo pomeriggio, l’auto è stata trovata completamente carbonizzata dai carabinieri a Giugliano, in via Ripuaria, poco distante da una cava, ma del giovane non c’era traccia. L’abbigliamento che indossava il giorno della scomparsa è molto simile a quello della foto.