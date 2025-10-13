PUBBLICITÀ
HomeCronacaDonna violentata a Porta Capuana, i residenti: "Vogliamo più sicurezza"
CronacaCronaca locale

Donna violentata a Porta Capuana, i residenti: “Vogliamo più sicurezza”

Antonio Sabbatino
Di Antonio Sabbatino
Donna violentata a Porta Capuana, i residenti Vogliamo più sicurezza
PUBBLICITÀ

Presidio questo pomeriggio a Porta Capuana dopo l’ennesimo episodio di violenza accaduto sabato, con una donna aggredita nel cuore della notte. Cittadini e istituzioni locali dicono “basta al degrado” e chiedono più sicurezza. A incontrare gli organizzatori del presidio, il prefetto di Napoli Michele Di Bari che ha organizzato per oggi hn comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza sul tema Porta Capuana.

“Il dolore per questo evento drammatico non mi impedisce di essere fortemente riconoscente a 3 angeli che hanno aiutato la ragazza con grande umanità e generosità. Innanzi tutto il mio grazie va ad una giovane turista francese, Alice, che alloggia presso un B&B in via Carbonara, presente a Napoli per un giro ciclistico. Questo angelo, dai riccioli biondi, è intervenuta, con coraggio, nella colluttazione, ha chiamato la polizia, ha accompagnato mia figlia in ambulanza, e le è stata vicina nelle varie indagini a cui è stata sottoposta e ha aspettato il mio arrivo. Non ho parole, non l’ho ringraziata abbastanza perché ero confusa e non ero informata dell’accaduto. Ho il numero di telefono che lei ha dato a mia figlia ma, ho chiamato e il numero non risulta attivo”, scrive la donna.
“Poi, il mio commosso ringraziamento va ai due agenti della polizia, volante 6, che sono accorsi e che hanno seguito mia figlia per ore, sostenendo lei e me in modo amorevole. Veramente non ci sono parole adatte per dire grazie a questi 3 angeli che in un momento di disperazione si sono adoperati con grande umanita’ e sen0sibilita’. Ancora un grazie alla dott.ssa della questura di via Medina che, con altrettanta umanità e delicatezza, ci ha accolte per la denuncia del caso.Sperando che la giustizia possa fare il suo corso il mio grazie infinito va a queste persone. Un grazie a Sergio e Rossana perche’ con questo gruppo danno voce a tutti e, spero che il mio grazie, arrivi a queste persone”, conclude il post.

PUBBLICITÀ

La vicinanza dell’Amministrazione Comunale alla giovane donna vittima di violenza tra venerdì e sabato

” Il Comune di Napoli esprime profonda vicinanza alla giovane donna vittima della violenza avvenuta nella notte tra venerdì e sabato. Le autorità competenti sono prontamente intervenute, assicurando il presunto responsabile alla giustizia .
Si ringraziano i cittadini e le forze dell’ordine che, con prontezza e umanità, hanno prestato soccorso alla vittima. In particolare, si evidenzia il gesto coraggioso di una cittadina francese che ha collaborato con le forze dell’ordine e assistito la giovane nel momento del bisogno .
L’Amministrazione comunale condanna con fermezza ogni forma di violenza e ribadisce il proprio impegno nel sostenere le vittime e promuovere azioni concrete a tutela della sicurezza e del rispetto della persona “.

PUBBLICITÀ
Antonio Sabbatino
Antonio Sabbatinohttp://InterNapoli.it
Iscritto all'Albo dei pubblicisti dall'ottobre 2012, ho sviluppato nel corso degli anni diverse competenze frutto dell’esperienza sul campo in ambito politico, sociale, della cronaca, sia bianca che nera. Sono stato conduttore radiofonico di programmi musicali presso Radioattiva, radio web napoletana e redattore e collaboratore di diverse testate online. Attualmente sono inviato per InterNapoli.it che rappresenta una delle realtà più dinamiche del panorama giornalistico napoletano, campano, la neonata testata Tell che approfondisce i grandi temi politico-sociali a più livelli e Comunicare il Sociale rivista specializzata di Terzo Settore. Vincitore di diversi premi giornalistici locali e nazionali, sono mosso sempre dalla curiosità: il vero sale di questo mestiere.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati