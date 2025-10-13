Donna violentata a Porta Capuana, i residenti: “Vogliamo più sicurezza”

PUBBLICITÀ

Presidio questo pomeriggio a Porta Capuana dopo l’ennesimo episodio di violenza accaduto sabato, con una donna aggredita nel cuore della notte. Cittadini e istituzioni locali dicono “basta al degrado” e chiedono più sicurezza. A incontrare gli organizzatori del presidio, il prefetto di Napoli Michele Di Bari che ha organizzato per oggi hn comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza sul tema Porta Capuana.

“Il dolore per questo evento drammatico non mi impedisce di essere fortemente riconoscente a 3 angeli che hanno aiutato la ragazza con grande umanità e generosità. Innanzi tutto il mio grazie va ad una giovane turista francese, Alice, che alloggia presso un B&B in via Carbonara, presente a Napoli per un giro ciclistico. Questo angelo, dai riccioli biondi, è intervenuta, con coraggio, nella colluttazione, ha chiamato la polizia, ha accompagnato mia figlia in ambulanza, e le è stata vicina nelle varie indagini a cui è stata sottoposta e ha aspettato il mio arrivo. Non ho parole, non l’ho ringraziata abbastanza perché ero confusa e non ero informata dell’accaduto. Ho il numero di telefono che lei ha dato a mia figlia ma, ho chiamato e il numero non risulta attivo”, scrive la donna.

“Poi, il mio commosso ringraziamento va ai due agenti della polizia, volante 6, che sono accorsi e che hanno seguito mia figlia per ore, sostenendo lei e me in modo amorevole. Veramente non ci sono parole adatte per dire grazie a questi 3 angeli che in un momento di disperazione si sono adoperati con grande umanita’ e sen0sibilita’. Ancora un grazie alla dott.ssa della questura di via Medina che, con altrettanta umanità e delicatezza, ci ha accolte per la denuncia del caso.Sperando che la giustizia possa fare il suo corso il mio grazie infinito va a queste persone. Un grazie a Sergio e Rossana perche’ con questo gruppo danno voce a tutti e, spero che il mio grazie, arrivi a queste persone”, conclude il post.

La vicinanza dell’Amministrazione Comunale alla giovane donna vittima di violenza tra venerdì e sabato

” Il Comune di Napoli esprime profonda vicinanza alla giovane donna vittima della violenza avvenuta nella notte tra venerdì e sabato. Le autorità competenti sono prontamente intervenute, assicurando il presunto responsabile alla giustizia .

Si ringraziano i cittadini e le forze dell’ordine che, con prontezza e umanità, hanno prestato soccorso alla vittima. In particolare, si evidenzia il gesto coraggioso di una cittadina francese che ha collaborato con le forze dell’ordine e assistito la giovane nel momento del bisogno .

L’Amministrazione comunale condanna con fermezza ogni forma di violenza e ribadisce il proprio impegno nel sostenere le vittime e promuovere azioni concrete a tutela della sicurezza e del rispetto della persona “.