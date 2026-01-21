PUBBLICITÀ

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Doppio blitz tra Marano e Napoli, sgominato lo spaccio di droga online

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 42enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

PUBBLICITÀ

In particolare, i Falchi della Squadra Mobile hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del predetto dove hanno rinvenuto 104 involucri di marijuana del peso complessivo di circa 3,3 kg e diverso materiale per il confezionamento della droga.

L’attività d’indagine esperita ha consentito agli agenti di scoprire un vero e proprio mercato online. L’attività illecita, infatti, avveniva attraverso un canale social dove la sostanza stupefacente veniva pubblicizzata e venduta, eliminando, così, i rischi legati al momento di consegna della droga tra venditore e acquirente.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

L’operazione a Napoli

Un blitz, dagli stessi “connotati”, è avvenuto anche su corso Umberto I a Napoli, nel pomeriggio di ieri. In questo caso, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 38enne napoletano con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del predetto dove hanno rinvenuto 28 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 45 grammi, un involucro di ketamina del peso di circa 10 grammi, un bilancino di precisione, 5.700 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.