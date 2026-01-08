Dottoressa festeggia i suoi 70 anni salvando un paziente a Napoli

PUBBLICITÀ

Nel giorno in cui avrebbe dovuto festeggiare il suo 70simo compleanno, la dottoressa Mariarosaria Sestito, medico di famiglia a Napoli, ha compiuto un gesto di straordinaria dedizione e coraggio che tra ieri e l’altro ieri ha salvato la vita di un suo paziente.

Sestito ha potuto chiedere il prolungamento in servizio sino a 72 anni e si è occupata di un paziente di oltre 50 anni che aveva già ricevuto una prima visita domiciliare il 5 gennaio.

“Avevo rilevato una situazione respiratoria compromessa – racconta la dottoressa – si trattava di un paziente fragile, diabetico e fumatore. Avevo sospettato una broncopolmonite e avviato subito la terapia, prescrivendo anche una radiografia toracica”.

“La situazione era critica”

L’esame radiografico, tuttavia, aveva escluso complicazioni gravi. Nei giorni successivi, dopo l’Epifania, il paziente ha contattato nuovamente la dottoressa Sestito segnalando un netto peggioramento. “Nel pomeriggio mi sono recata subito a casa sua e ho riscontrato una situazione molto critica: la saturazione era scesa a 74, un valore che mette a rischio la vita stessa”.

Chiamato il 118 per un codice rosso la dottoressa all’arrivo dell’ambulanza si accorge che il mezzo non era medicalizzato: “A quel punto – racconta – mi è stato chiesto di salire in ambulanza con il paziente. Non potevo lasciarlo solo. Durante il tragitto si è reso necessario intervenire d’urgenza: abbiamo somministrato cortisone e ossigeno al massimo”.

Se la dottoressa Sestito non fosse stata presente, Carlo non ce l’avrebbe fatta. Grazie all’intervento immediato, l’uomo è arrivato vivo al Pronto Soccorso e oggi si sta lentamente riprendendo. Questo episodio assume un significato ancora più profondo visto che la dottoressa aveva raggiunto l’età della pensione ma aveva chiesto di restare in servizio: “Nonostante non avessi ancora ricevuto risposta formale dall’Asl – spiega – ho scelto di restare. Non si abbandonano i propri pazienti quando hanno bisogno”.

Il segretario della Fimmg: “L’essenza della medicina”

Il Segretario generale della Fimmg Silvestro Scotti sottolinea come “gesti come quello della dottoressa Sestito – afferma – rappresentano l’essenza stessa della medicina di famiglia: la vicinanza, la tempestività e l’umanità che spesso fanno la differenza tra la vita e la morte. Oggi ci interessa festeggiare l’esito di salute per il paziente, ma sarebbe bello se qualcuno ci chiarisse se l’intervento era un codice territoriale o meno, a noi non piace fare polemiche, ma è evidente siamo in trincea. Comprendiamo che uno dei servizi territoriali possa essere sotto stress per eccesso di richieste e siamo pronti ad aiutare – in casi eccezionali – facendo parte di un servizio sanitario nazionale senza colori né codici. Ma ci aspettiamo che si faccia altrettanto su altre sponde dello stesso fronte”.