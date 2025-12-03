Nuova aggressione ai danni del personale sanitario è stata registrata nel pronto soccorso dell’ospedale “Vecchio Pellegrini” di Napoli.
“Dovete curare subito mia figlia”, mamma furiosa aggredisce e insulta i medici al Vecchio Pellegrini
A riportare quanto accaduto, l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate” attraverso un post su Facebook.
Due dirigenti medici, in particolare, sono state pesantemente insultate dalla madre di una paziente che pretendeva un accesso immediato, nonostante la giovane presentasse solo una comune influenza con febbre e non rientrasse dunque tra le priorità cliniche.
La donna, ignorando ogni criterio di triage, ha reagito con violenza, scagliandosi contro le professioniste con insulti, offese personali e persino auguri di gravi disgrazie rivolti a loro e alle rispettive famiglie. A riportare la calma sono state le forze dell’ordine intervenute sul posto.