Cronaca nazionale

Dramma a Perugia, uccide l’ex compagna e poi si toglie la vita

Un uomo e una donna sono stati trovati morti in casa a Po’ Bandino, una frazione di Città della Pieve, in provincia di Perugia.

Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto c’è anche che possa trattarsi di un femminicidio-suicidio. Sembra che i due fossero stati legati in passato da una relazione.

Lui aveva 58 anni, lei 59. Entrambi vivevano nella zona, al confine tra Umbria e Toscana. Erano conviventi, ed entrambi avevano avuto precedenti matrimoni. Sembra che l’uomo, un ufficiale delle forze armate ora in pensione, aveva avvisato che avrebbe compiuto una “follia” mettendosi in contatto con una persona residente fuori regione, la quale ha poi dato l’allarme ai carabinieri.

I militari si sono precipitati sul posto e ad aprire la porta di casa è stato il figlio della donna, che non era nell’abitazione quando è avvenuto il femminicidio della madre e poi il successivo suicidio dell’uomo. Quindi è stata fatta la scoperta dei corpi.

Tra gli elementi da chiarire c’è quello della pistola. L’ufficiale non avrebbe infatti avuto un’arma d’ordinanza e quindi gli inquirenti intendono capire perché ne fosse in possesso. Le indagini sono condotte dai carabinieri della locale compagnia e del reparto operativo del comando provinciale di Perugia, coordinati dalla Procura del capoluogo umbro.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

