Incidente in gita scolastica, coinvolto bus di Torre del Greco: feriti studente e insegnante

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Momenti di paura per 43 studenti dell’Istituto Pantaleo, rimasti coinvolti in un incidente durante una gita scolastica. L’episodio si è verificato martedì 28 marzo lungo la strada provinciale che conduce a Monte Morello, nel territorio di Sesto Fiorentino.

I ragazzi, tutti diciassettenni e studenti della sede distaccata di via Alcide De Gasperi, viaggiavano insieme ai docenti a bordo di un autobus quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo ha avuto un problema improvviso: una ruota sarebbe rimasta incastrata in un tombino, provocando la perdita di controllo del veicolo. L’autista non è riuscito a evitare l’urto contro alcuni rami sporgenti degli alberi lungo la carreggiata.

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L’impatto ha mandato in frantumi tre finestrini. Le schegge di vetro hanno ferito al volto uno studente, soccorso immediatamente sul posto e poi trasferito in ambulanza all’Ospedale di Careggi. Le sue condizioni, secondo quanto riferito, non destano preoccupazione.

Durante le operazioni successive, anche un’insegnante sarebbe rimasta ferita, riportando la frattura di tre costole. Per gli altri studenti, fortunatamente, solo tanto spavento ma nessuna conseguenza fisica.