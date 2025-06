Dramma durante il pranzo a Casagiove, muore soffocato da un boccone

PUBBLICITÀ

Un uomo di 55 anni, con disabilità, è morto per soffocamento mentre stava pranzando nella sua abitazione in viale Europa a Casagiove. Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 6 giugno.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe ingerito un boccone che gli è andato di traverso, causando il soffocamento. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e una pattuglia della polizia, ma per il 55enne non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto solo constatarne il decesso.

Gli agenti della Questura di Caserta hanno effettuato i rilievi del caso. La salma è stata sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, che valuterà se disporre l’autopsia per chiarire le esatte cause della morte, anche se al momento non emergono elementi diversi da quanto già ipotizzato.

