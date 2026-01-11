PUBBLICITÀ
Dramma in casa a Sarno, padre accoltella figlio durante la lite

Di Nicola Avolio
Hanno litigato in casa, per una futile questione familiare. Dalle parole si è però passati allo scontro fisico. Il padre, un 50enne, ha afferrato un coltello in cucina e ha sferrato diversi colpi al torace del figlio 20enne.

Senza neanche preoccuparsi delle condizioni del ragazzo, se n’è andato tranquillamente in un’altra stanza dell’abitazione. Mentre il ferito, ha tentato di allontanarsi per cercare soccorso.

E’ successo a Sarno, in provincia di Salerno. Il giovane, nonostante le ferite subite, è riuscito a scendere in strada e chiedere aiuto a un vicino. Che lo ha immediatamente accompagnato all’ospedale «Martiri di Villa Malta». Dove è stato preso in carico dai medici che gli hanno riscontrato diverse ferite al torace con perforazione dei polmoni. Le sue condizioni, seppur serie, non fanno comunque ipotizzare un pericolo di vita.

I sanitari hanno poi avvertito i carabinieri. Che dopo aver ascoltato il giovane si sono recati nell’abitazione dove è avvenuto il ferimento. Il padre 50enne, che era tranquillamente ancora in casa, è stato denunciato per lesioni gravissime e uso di arma impropria. I militari hanno comunque avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione. Nel frattempo anche la Procura di Nocera Inferiore ha aperto una inchiesta.

