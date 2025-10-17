PUBBLICITÀ
Dramma in Costiera, pizzaiolo d’albergo trovato morto in un dirupo

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
E’ stato ritrovato, nella tarda mattinata di oggi, il corpo di un uomo di 45 anni, Fabio Celella originario del Beneventano disperso dal 14 ottobre a Ravello, in Costiera Amalfitana.

Da ieri sera i Vigili del Fuoco erano alla ricerca del disperso, a seguito della denuncia da parte di una dipendente dell’hotel “Caruso”, presso cui Celella lavorava come pizzaiolo.

Alle prime luci del mattino sul posto sono giunti anche la sala operativa mobile (UCL) e la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale). Dopo qualche ora il corpo è stato avvistato al di sotto della passerella nei pressi dell’Auditorium ad una profondità di circa 15 metri.

Con una manovra in corda, i caschi rossi hanno recuperato il corpo. Le indagini sono state affidate ai carabinieri. Intanto spetterà al medico legale capire cosa sia realmente accaduto al 45enne.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

