Dramma nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, detenuto si toglie la vita

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Ultima modifica:
Muore suicida nel carcere di Santa Maria Capua Vetere un detenuto di 25 anni. Si tratta del secondo suicidio nelle carceri italiane dall’inizio dell’anno.

Un giovane marocchino, E.M di 25 anni, si è impiccato stanotte nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Lo comunicano i garanti dei detenuti Samuele Ciambriello (Garante campano) e don Salvatore Saggiomo (garante delle provincia di Caserta).

In una nota congiunta dichiarano: “Suicidi e morti di carcere e in carcere: si danno i numeri! Oltre l’anonimato dei numeri, ci sono le persone. Che si è fatto negli ultimi dieci anni? Questo non è che la punta di un iceberg di una condizione di disagio e sofferenza presente in tutti gli istituti di pena italiani. Che da Nord a Sud scoppiano, con buona pace della politica populista. Ci auguriamo che intervenga il presidente Mattarella sui problemi reali del pianeta carcere”.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

