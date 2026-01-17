PUBBLICITÀ

Muore suicida nel carcere di Santa Maria Capua Vetere un detenuto di 25 anni. Si tratta del secondo suicidio nelle carceri italiane dall’inizio dell’anno.

Dramma nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, detenuto si toglie la vita

Un giovane marocchino, E.M di 25 anni, si è impiccato stanotte nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Lo comunicano i garanti dei detenuti Samuele Ciambriello (Garante campano) e don Salvatore Saggiomo (garante delle provincia di Caserta).

PUBBLICITÀ

In una nota congiunta dichiarano: “Suicidi e morti di carcere e in carcere: si danno i numeri! Oltre l’anonimato dei numeri, ci sono le persone. Che si è fatto negli ultimi dieci anni? Questo non è che la punta di un iceberg di una condizione di disagio e sofferenza presente in tutti gli istituti di pena italiani. Che da Nord a Sud scoppiano, con buona pace della politica populista. Ci auguriamo che intervenga il presidente Mattarella sui problemi reali del pianeta carcere”.