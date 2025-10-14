PUBBLICITÀ
Dramma sul lavoro a Giugliano, operaio muore colto da un malore

Di Gianluca Spina
Dramma nella serata di ieri, lunedì 13 ottobre, a Giugliano. Un operaio avrebbe accusato un malore mentre stava eseguendo lavori di ristrutturazione all’interno di un’abitazione nei pressi Piazza Gramsci. Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: si sarebbe accasciato al suolo mentre lavorava.

Immediatamente soccorso dalle persone presenti prima e dai sanitari del 118 poi, ogni tentativo di salvargli la vita è risultato essere vano. Sul posto ad effettuare i rilievi sono giunti i carabinieri della Compagnia di Giugliano i quali avrebbero accertato come il decesso sia sopraggiunto per cause naturali. Esclusa, dunque, l’ipotesi di un incidente avvenuto mentre lavorava. Ad ogni modo i militari stanno indagando a 360 gradi e nelle prossime ore procederanno a chiarire le condizioni contrattuali dell’uomo.

