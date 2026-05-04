Dramma sulla linea Caserta-Foggia, uomo investito e ucciso sui binari

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Nella giornata di ieri il Frecciarossa sulla tratta Caserta–Foggia è ripartito alle 22:46 dopo essere rimasto fermo per circa sette ore tra Montecalvario e Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Il blocco è stato causato dall’investimento di un uomo sui binari, che ha perso la vita.

L’incidente ha provocato l’interruzione totale della circolazione ferroviaria verso la Puglia, con pesanti ripercussioni anche sui treni successivi. A bordo del convoglio c’erano circa 400 passeggeri, costretti a rimanere all’interno dei vagoni dalle 15:45 fino alla ripartenza in tarda serata.

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Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario. Nel frattempo, il treno, fermo in aperta campagna, è stato raggiunto dai vigili del fuoco dopo circa un’ora. I viaggiatori hanno dovuto affrontare ore difficili: porte e finestrini sono rimasti chiusi fino alle 19:20, quando il convoglio ha finalmente raggiunto la stazione di Ariano Irpino. Solo allora è stato possibile scendere e ricevere assistenza, con la distribuzione di acqua da parte dei soccorritori.