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Un altro incidente mortale, nella mattinata di oggi 21 settembre, lancia ancora una volta l’allarme sulla sicurezza stradale a Napoli. Questa volta, l’incidente si è verificato tra Volla e Ponticelli, zona Est della città partenopea, dove un ciclista è stato investito e ucciso da un’automobile.

Dramma tra Volla e Ponticelli, ciclista travolto e ucciso dall’auto in corsa

Il dramma si è consumato poco prima delle 8 di questa mattina, lungo via Mario Palermo che collega Volla con via Argine, quartiere Ponticelli. Il conducente della vettura, 26 anni, dopo l’impatto si è fermato a prestare i primi soccorsi. Sul posto sono poi intervenuti i sanitati del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ciclista, un 27enne di nazionalità indiana che prima è sbalzato sul cofano dell’auto, per poi rovinare al suolo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso, utili a ricostruire con precisione l’esatta dinamica dell’incidente, ancora poco chiara.

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Soltanto due settimane fa, in via Marina, un altro ciclista è stato investito e ucciso. A perdere la vita fu Umberto Sarnacchiaro, 64 anni, che fu investito e ucciso da una motocicletta guidata da un giovane di 23 anni. Nella notte tra sabato e domenica, invece, sulla SS7 Quater, in provincia di Napoli, è morto un ragazzo di 22 anni, Roberto Ancona originario di San Cipriano d’Aversa: il giovane, dopo aver impattato contro il guardrail, è sceso dalla vettura per segnalare l’incidente, ma è stato tragicamente investito da un’automobile che stava sopraggiungendo in quel momento.

La salma del cittadino indiano è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’esame autoptico, i veicoli sono stati sequestrati ed il conducente della autovettura è stato sottoposto ad accertamenti urgenti finalizzati alla verifica dell’eventuale stato di alterazione. La patente, intanto, gli è stata ritirata e gli è stato sequestrato anche il telefono cellulare per verificare se ne facesse uso durante la guida.