Incidente mortale a Giugliano, la vittima è il 22enne Roberto Ancona di San Cipriano

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Una vittima a causa di un incidente sulla strada statale 7 Quater “Via Domitiana” ora provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Roma a Giugliano in Campania (Napoli).

La circolazione è temporaneamente deviata in uscita sulla viabilità locale allo svincolo di Lago Patria.

Nell’incidente, la cui dinamica è in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte quattro autovetture e una persona è morta.

Il personale Anas, il 118 e le forze dell’ordine sono sul posto per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità lungo la statale il prima possibile.

Si chiamava Roberto Ancona, aveva 22 anni ed era di San Cipriano d’Aversa il giovane morto all’alba di domenica 20 settembre sulla statale 7 quater, la via Domiziana, nel tratto che attraversa Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Stava rientrando dopo una serata trascorsa con gli amici quando la Golf su cui viaggiava sarebbe finita contro il guardrail

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Dopo lo schianto Roberto è sceso dalla vettura insieme a un amico di 20 anni di Casal di Principe per segnalare la presenza dell’auto agli altri automobilisti in transito. Proprio in quei momenti un’auto di passaggio avrebbe investito il 2zenne, uccidendolo sul colpo. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano e della stazione di Varcaturo. Sulla dinamica indaga la Compagnia di Giugliano, che dovrà ricostruire l’intera vicenda.

Si chiamava Roberto Ancona, aveva 22 anni ed era di San Cipriano d’Aversa il giovane morto all’alba di domenica 20 settembre sulla statale 7 quater, la via Domiziana, nel tratto che attraversa Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Stava rientrando dopo una serata trascorsa con gli amici quando la Golf su cui viaggiava sarebbe finita contro il guardrail

Dopo lo schianto Roberto è sceso dalla vettura insieme a un amico di 20 anni di Casal di Principe per segnalare la presenza dell’auto agli altri automobilisti in transito. Proprio in quei momenti un’auto di passaggio avrebbe investito il 2zenne, uccidendolo sul colpo. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano e della stazione di Varcaturo. Sulla dinamica indaga la Compagnia di Giugliano, che dovrà ricostruire l’intera vicenda.

-Aggiornamento

Questa mattina i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano e della stazione di Varcaturo sono intervenuti al km 42+500 della ss7 quater per un incidente mortale (territorio frazione Varcaturo di Giugliano in Campania) .

Una Golf, per motivi in corso di accertamento, sarebbe finita contro il guardrail.

Le due persone all’interno (un 22enne di San Cipriano D’Aversa e 20enne di Casal di Principe) sarebbero uscite dall’abitacolo per segnalare l’incidente agli altri veicoli in transito.

In quel momento, un’auto di passaggio avrebbe investito il 22enne, uccidendolo sul colpo.

Indagini in corso per ricostruire l’intera vicenda.