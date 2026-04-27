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Sembrava un normale controllo alla circolazione stradale, uno dei tanti che i Carabinieri dispongono quotidianamente per garantire la sicurezza sul vasto e complesso territorio giuglianese. Invece, il fiuto investigativo dei militari del Nucleo Radiomobile della locale compagnia ha trasformato una fermata di routine in un’importante operazione antidroga, che ha portato all’arresto di un insospettabile pusher di 64 anni e al sequestro di oltre due etti di marijuana, già pronta per essere immessa nel mercato illecito.

Droga a Giugliano, arresti domiciliari per Giovanni “o napulitano”

A finire in manette è stato Giovanni Napoletano, 64enne residente in zona e volto già noto negli archivi delle forze dell’ordine per precedenti specifici. L’uomo è stato intercettato nella tarda serata di ieri, martedì 20 aprile 2026, mentre si trovava al volante della sua Fiat Panda. L’atteggiamento palesemente nervoso e le risposte evasive fornite ai militari hanno immediatamente fatto scattare un campanello d’allarme. È bastato un controllo più approfondito per dare fondamento ai sospetti: addosso a Napoletano, i Carabinieri hanno rinvenuto un piccolo involucro contenente circa 6 grammi di marijuana. Una quantità modesta, che avrebbe potuto essere giustificata come uso personale, ma che per gli uomini dell’Arma è stata la punta dell’iceberg, il filo che li ha condotti a un ben più cospicuo ritrovamento. Convinti che il 64enne nascondesse altro, i militari hanno deciso di estendere la perquisizione alla sua abitazione.

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Una volta giunti presso l’appartamento dell’uomo, ogni dubbio è stato fugato. Quella che doveva essere una semplice dimora si è rivelata una piccola base logistica per lo spaccio. Nascosti con cura all’interno di un mobile, i Carabinieri hanno scoperto altri 203 grammi della stessa sostanza stupefacente. La droga non era in un unico blocco, ma era già stata minuziosamente suddivisa in dosi di vario peso, confezionate in bustine di cellophane e pronte per essere vendute al dettaglio. Un dettaglio, questo, che non lascia spazio a interpretazioni e che inchioda il 64enne alla pesante accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Il quantitativo totale sequestrato, pari a 209 grammi, avrebbe potuto fruttare diverse centinaia di euro una volta piazzato sulle piazze di spaccio locali. L’operazione rappresenta un colpo significativo al microcrimine che affligge l’area, dimostrando ancora una volta l’incessante attività di contrasto portata avanti dai Carabinieri della Compagnia di Giugliano.

Al termine delle operazioni, Giovanni Napoletano è stato dichiarato in stato di arresto in flagranza di reato. Dopo le formalità di rito in caserma, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto a disposizione della stessa, in attesa del giudizio per direttissima. Le indagini ora proseguono per ricostruire l’intera filiera dello spaccio, con l’obiettivo di individuare i canali di approvvigionamento del 64enne e accertare l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti nella sua rete di vendita.

All’udienza di convalida dell’arresto, il GIP del Tribunale di Napoli Nord, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha scarcerato l’uomo concedendo gli arresti domiciliari, nonostante i precedenti specifici dello stesso.