Droga a Napoli est, arriva la stangata per i rampolli del clan Reale

PUBBLICITÀ

Quasi un secolo e mezzo di carcere. E’ questa la decisione d’appello per i vertici del clan Reale, quello attivo nel rione Pazzigno di San Giovanni a Teduccio. I giudici della Corte d’Appello di Napoli (IV sezione) hanno quasi del tutto confermato la condanna di primo grado con alcuni cambiamenti tra cui, quello più importante, è sicuramente l’esclusione dell’aggravante relativa al ruolo di capi e promotori per i cugini Reale e per Salvatore Nurcaro, il ras divenuto suo malgrado famoso per l’agguato di piazza Nazionale in cui fu ferita la piccola Noemi. Nurcaro ha rimediato 12 anni di carcere in continuazione: uno ‘sconto’ considerevole rispetto ai 28 anni del primo grado.

I VERTICI DEL GRUPPO DEL PAZZIGNO

Quanto agli altri vertici del gruppo spiccano i risultati ottenuto da Antonio Reale (classe 1990) e Pasquale Reale: i due, difesi abilmente da Carlo Ercolino, sono stati condannati rispettivamente a 19 anni e 12 anni e sei mesi, risultato di tutto rispetto se consideriamo che in primo grado i due rampolli avevano rimediato 30 anni e 28 anni e otto mesi. Altro risultato di tutto rispetto quello ottenuto da un altro cugino, Antonio Reale (classe 1991) che ha rimediato 17 anni e otto mesi a fronte di una condanna in primo grado a 30 anni: decisive le argomentazioni del suo legale, l’avvocato Leopoldo Perone, che è riuscito ad ottenere un consistente sconto per il suo assistito.

PUBBLICITÀ

Altri due cugini, Patrizio e Vincenzo Reale hanno ottenuto condanne per 11 anni e nove mesi. Per tutti è stata esclusa l’aggravante di essere capi e promotori del gruppo che avrebbero monopolizzato i traffici di droga su Napoli est negli ultimi anni. Quanto agli altri risultati nove anni sono stati stabiliti per Alessio Annunziata, Ciro Grandioso e Raffaele Oliviero mentre Francesco Ruggiero e Giuseppe Limatola sono stati ondannati a sei anni e otto mesi.