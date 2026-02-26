Droga per il clan di Casavatore, catturato il ras Ferone

PUBBLICITÀ

L’erede al trono di una delle più longeve dinastie di camorra è finito dietro le sbarre. I carabinieri della Stazione di Casavatore, coadiuvati nella fase operativa da militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Casoria, hanno infatti arrestato la scorsa notte Salvatore Ferone, dell’omonima famiglia. Il ras è infatti destinatario dal mese di novembre di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli.

Ferone, ritenuto elemento apicale dell’omonimo clan e nonché attuale reggente del gruppo è conosciuto negli ambienti criminali con il soprannome di ‘o Mackay”. Era destinatario di una condanna definitiva a dieci anni per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti commesso negli anni 2011/2012 tra i comuni di Casavatore, Arzano e Napoli. Lo stesso, a far data dall’emissione del provvedimento nel mese di novembre 2025, si era reso irreperibile.

Le ininterrotte ricerche dell’uomo in tutti i luoghi da lui abitualmente frequentati, oltre che i numerosi servizi di osservazione effettuati dai militari hanno quindi portato al suo rintraccio, nella nottata di lunedì, proprio a Casavatore all’interno della sua abitazione sita in quel corso Europa. Per lui sono scattate le manette: è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.