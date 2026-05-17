Droga tra Arzano e il Lazio, condannato il ras della 167

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Traffico di droga tra Arzano e il Lazio, condannato il ras delle palazzine della 167 Angelo Antonio Gambino. Questa la decisione del tribunale di Cassino per il ras, condannato a sei anni, mentre è stato assolto il presunto corriere Antonio Musella. Gambino è di recente finito nell’inchiesta che ha portato nuovamente in carcere ras e colonnelli del gruppo Monfregolo-Pescatore. Gambino era imputato nel processo relativo ad un maxi sequestro di droga avvenuto a dicembre di due anni fa: gli uomini della squadra mobile misero sotto controllo la Toyota guidata da Musella mentre si dirigeva presso l’abitazione di Gambino. La perquisizione a casa di Gambino portò gli investigatori a scoprire oltre nove chili di cocaina, un chilo di hashish oltre a diverso materiale per il confezionamento. Carico destinato al Lazio. Gambino, che fa parte della fazione un tempo retta da Renato Napoleone e Francesco Paolo Russo, ha rimediato sei anni mentre Musella gli elementi raccolti dagli inquirenti non sono risultati sufficienti ad inquadrarlo come ‘corriere’ del carico.