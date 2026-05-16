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Un ramo di albero si è staccato ed è crollato questa mattina in via Scarlatti al Vomero, colpendo alla testa una donna, che passeggiava in strada ed è rimasta ferita.

Paura in via Scarlatti al Vomero, ramo cade dall’albero e ferisce una donna

L’incidente è avvenuto attorno alle 12 di oggi, sabato 16 maggio, all’altezza dello store della Lego. La malcapitata è stata subito soccorsa dai presenti, che l’hanno aiutata a rialzarsi ed a sedersi su una panchina, nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118 dell’Asl Napoli 1 Centro. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale dell’Unità Operativa Vomero, i carabinieri e la protezione civile per la messa in sicurezza. L’area interessata è stata transennata, nell’attesa dell’intervento degli agronomi comunali.

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In Campania, per la giornata di oggi, la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e per forti raffiche di vento, valido su tutto il territorio regionale e fino alle 20. Sono previste folate di vento fino a 60 chilometri orari.

Un altro albero è crollato in via Hugo Pratt a Bagnoli, sempre nel corso della mattinata odierna e sempre a causa del maltempo. Il cedimento è avvenuto poco distante dalla scuola Montale. Per fortuna, in questo caso non ci sono stati feriti. Anche qui sono intervenuti gli agenti della polizia locale e la protezione civile per la messa in sicurezza dell’area.