Droga tra i Quartieri spagnoli e Secondigliano, arrivano le condanne per le Teste matte

PUBBLICITÀ

Un processo infinito. Durato ben 11 anni. Chiamato a far luce sull’asse per la droga tra i Quartieri spagnoli e Secondigliano, un patto sigliato tra il gruppo delle Teste Matte del ras defunto Paolo Pesce (in foto) e il clan Abbinante del Monterosa. Nei giorni scorsi la Corte d’appello di Napoli ha inflitto 12 condanne e decretato un’assoluzione. I giudici d’appello, a differenza del primo grado, hanno concesso a tutti gli imputati le attenuanti generiche.

Tra le condanne:

PUBBLICITÀ

Luigi Egidio : 15 anni

: Anna Caputo : 4 anni e sei mesi

: Salvatore Fabricino : 6 anni e otto mesi

: Carmine Egidio : 10 anni

: Luigi Ombra (difeso da Leopoldo Perone ): da 11 a 7 anni

(difeso da ): da Vincenzo De Fortis Nadi (difeso da Perone) e Valentina Morrone : da 11 a 7 anni

(difeso da Perone) e : da Paolo Russo : da 11 a 7 anni (difeso da Leopoldo Perone e Antonio Rizzo )

: da (difeso da e ) Giancarlo Di Pinto : 9 anni

: Carmine Ianni : 5 anni e otto mesi

: Maurizio Valeri : 6 anni

: Maria Rosaria Marino: 8 anni e due mesi

Le indagini erano state condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo. Intercettazioni telefoniche e ambientali, pedinamenti e appostamenti: tutto era servito per ricostruire i traffici, gestiti – secondo l’accusa – da personaggi noti e meno noti.

A cominciare dai fratelli Abbinante di Guido, Arcangelo Abbinante, Gennaro Abbinante, Pasquale Riccio e Ferdinando Cifariello, per passare ai “quartierani” Lucio Morrone, Paolo Pesce e Paolo Russo. In primo grado la Procura aveva invocato quasi tre secoli di carcere.