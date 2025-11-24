PUBBLICITÀ
HomeCronacaDroga tra i Quartieri Spagnoli e Secondigliano, arrivano le condanne per le...
CronacaCronaca locale

Droga tra i Quartieri Spagnoli e Secondigliano, arrivano le condanne per le Teste matte

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
Ultima modifica:
Droga tra i Quartieri spagnoli e Secondigliano, arrivano le condanne per le Teste matte
PUBBLICITÀ

Un processo infinito. Durato ben 11 anni. Chiamato a far luce sull’asse per la droga tra i Quartieri spagnoli e Secondigliano, un patto sigliato tra il gruppo delle Teste Matte del ras defunto Paolo Pesce (in foto) e il clan Abbinante del Monterosa. Nei giorni scorsi la Corte d’appello di Napoli ha inflitto 12 condanne e decretato un’assoluzione. I giudici d’appello, a differenza del primo grado, hanno concesso a tutti gli imputati le attenuanti generiche.

Tra le condanne:

PUBBLICITÀ
  • Luigi Egidio: 15 anni
  • Anna Caputo: 4 anni e sei mesi
  • Salvatore Fabricino: 6 anni e otto mesi
  • Carmine Egidio: 10 anni
  • Luigi Ombra (difeso da Leopoldo Perone): da 11 a 7 anni
  • Vincenzo De Fortis Nadi (difeso da Perone) e Valentina Morrone: da 11 a 7 anni
  • Paolo Russo: da 11 a 7 anni (difeso da Leopoldo Perone e Antonio Rizzo)
  • Giancarlo Di Pinto: 9 anni
  • Carmine Ianni: 5 anni e otto mesi
  • Maurizio Valeri: 6 anni
  • Maria Rosaria Marino: 8 anni e due mesi

Le indagini erano state condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo. Intercettazioni telefoniche e ambientali, pedinamenti e appostamenti: tutto era servito per ricostruire i traffici, gestiti – secondo l’accusa – da personaggi noti e meno noti.

A cominciare dai fratelli Abbinante di Guido, Arcangelo Abbinante, Gennaro Abbinante, Pasquale Riccio e Ferdinando Cifariello, per passare ai “quartierani” Lucio Morrone, Paolo Pesce e Paolo Russo. In primo grado la Procura aveva invocato quasi tre secoli di carcere.

 

PUBBLICITÀ
Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati