PUBBLICITÀ
HomeCronacaDrone si schianta contro la caserma dell'Esercito a Napoli, trasportava microcellulari
CronacaCronaca locale

Drone si schianta contro la caserma dell’Esercito a Napoli, trasportava microcellulari

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Drone si schianta contro la caserma dell'Esercito a Napoli, trasportava microcellulari
Drone si schianta contro la caserma dell'Esercito a Napoli, trasportava microcellulari
PUBBLICITÀ

Un drone si è schiantato contro la caserma dell’Esercito Italiano di Corso Malta 10° Cerimant a Napoli. Il piccolo velivolo autonomo è stato scoperto da un addetto alla security militare nella tarda serata di ieri, lunedì 16 marzo, attorno alle 23.

Sono stati allertati anche i carabinieri della Compagnia di Poggioreale, che si sono precipitati sul posto per i rilievi. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto.

PUBBLICITÀ

Drone si schianta contro la caserma dell’Esercito a Napoli, trasportava microcellulari

Secondo le prime informazioni, nella serata di ieri, il militare che era addetto alla vigilanza della caserma avrebbe notato ad un certo punto la presenza di un drone che si era incastrato sul tetto e avrebbe segnalato l’accaduto.

Sul posto, come detto, sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini. A bordo del drone, gli investigatori hanno trovato una busta legata con un filo di nylon, al cui interno c’erano un mini cellulare e uno smartphone. Sia il drone che i telefoni sono stati sequestrati. Al vaglio varie ipotesi.

C’è da considerare che nei pressi della Caserma, a poche centinaia di metri di distanza, c’è il carcere di Poggioreale. Ritrovamenti simili di droni sono avvenuti in passato sia al carcere di Secondigliano che in altri istituti detentivi della Campania.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati