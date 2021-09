Due latitanti affiliati al clan camorristico Mazzarella sono stati arrestati dai Carabinieri a Scalea in una villetta della località balneare.

Si tratta di Ciro Monacella ed Annunziata Falanga, marito e moglie, che devono scontare una condanna rispettivamente di 18 e 16 anni per associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga , aggravata dalla finalità mafiosa. I due si erano resi irreperibili da Maggio. Ad arrestarli sono stati i militari del Comando Provinciale di Napoli in collaborazione con quelli della Compagnia di Scalea.

Dalle indagini è emerso che la coppia gestiva un fiorente traffico di droga nel centro storico di Napoli, nello specifico nel quartiere Forcella.

