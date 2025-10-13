PUBBLICITÀ

Il mondo della moda piange Cesare Paciotti, imprenditore e stilista simbolo dell’eccellenza calzaturiera marchigiana, scomparso all’età di 67 anni.

L’imprenditore è deceduto nella serata di ieri, domenica 12 ottobre attorno alle 19, nella sua abitazione di Civitanova Alta, provincia di Macerata, colto da un malore improvviso. Inutili i tentativi dei soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

PUBBLICITÀ

La famiglia non ha ancora comunicato la data del funerale.

È morto Cesare Paciotti, il mondo della moda piange un altro caposaldo: aveva 67 anni

Figlio di Giuseppe e Cecilia Paciotti, fondatori nel 1948 di un piccolo laboratorio artigianale di calzature a Civitanova Marche, Cesare cresce circondato dalla passione per il lavoro manuale e la cura del dettaglio. Dopo gli studi al Dams di Bologna, negli anni Ottanta decide di raccogliere l’eredità familiare insieme alla sorella Paola, trasformando l’azienda dei genitori in un marchio capace di conquistare le passerelle internazionali.

Nasce così Cesare Paciotti, brand destinato a diventare sinonimo di lusso, artigianalità e audacia stilistica. Grazie alla sua visione e al suo spirito imprenditoriale, Paciotti ha portato l’eccellenza delle calzature Made in Italy dalle botteghe marchigiane fino ai red carpet internazionali, coniugando tradizione, innovazione e personalità.

Le creazioni di Cesare Paciotti si distinguono per l’uso di pellami pregiati, una manifattura impeccabile e un design capace di fondere glamour e spirito rock. Le sue scarpe con il tacco a forma di pugnale sono diventate un vero manifesto di stile, unendo sensualità e precisione artigianale. Tra i modelli più celebri, il classico stiletto nero con il pugnale metallico.

Nel corso degli anni, l’azienda ha ampliato la propria offerta con linee come 4US Paciotti, pensata per un pubblico più giovane, e Cesare Paciotti Jewels, che ha tradotto il pugnale in un simbolo di eleganza anche nel mondo della gioielleria.

Da Naomi Campbell a Beyoncé, quante star hanno indossato le calzature Paciotti

Le sue creazioni hanno conquistato passerelle e red carpet in tutto il mondo, diventando un punto di riferimento per modelle, attrici e icone dello spettacolo.

Da Naomi Campbell a Beyoncé, da Eva Longoria ai Maneskin, fino a Paris Hilton, Blanco e Anna Dello Russo, sono moltissime le celebrità che hanno scelto di indossare il suo stile inconfondibile. La capacità di coniugare eleganza, sensualità e carattere ha reso Paciotti una figura amata tanto nel mondo della moda quanto in quello dello spettacolo, consolidando la sua fama come “re della scarpa”.

Con la sua creatività, Cesare Paciotti ha ridefinito il concetto di lusso italiano, dimostrando che artigianato e innovazione possono convivere armoniosamente. Partito da un piccolo laboratorio di provincia, è riuscito a portare il nome della sua famiglia fino alle principali capitali della moda, da Milano a New York, da Parigi a Tokyo.

Oggi il marchio che porta il suo nome continua a rappresentare uno dei simboli più autentici del Made in Italy, e la sua storia rimane impressa come esempio di passione, eleganza e visione imprenditoriale. Un’eredità che prosegue nel segno della qualità, dello stile e dell’orgoglio marchigiano.