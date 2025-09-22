El Chapo continua a collezionare premi: sbanca al Millennium Tattoo Show

PUBBLICITÀ

Luigi Portarapillo, in arte “El Chapo“, continua a collezionare successi nel mondo del tatuaggio. Il giovane talento di Giugliano ha nuovamente fatto parlare di sé in occasione del Millennium Tattoo Show, andato in scena dal 19 al 21 settembre 2025 a Noci, in provincia di Bari. Anche questa volta, le sue opere hanno conquistato la giuria, portandolo a ottenere i riconoscimenti più prestigiosi dell’evento.

El Chapo si è aggiudicato il primo posto sia nella categoria Best of the Friday che in quella Best Other Style. A completare il suo eccellente percorso anche un secondo posto nella categoria Black and Gray, a conferma di una versatilità e di una qualità tecnica ormai riconosciute nel settore.

Entusiasta e grato, Luigi ha voluto ringraziare pubblicamente l’organizzatore della convention, Raffaele Macchiusi, insieme all’intero staff e ai giudici che hanno saputo valorizzare il suo impegno, la sua dedizione e il suo talento, emersi con forza nonostante la giovane età.

Il trionfo di Noci si aggiunge ai successi ottenuti recentemente a Manfredonia e a Cosenza, consolidando un momento d’oro per Portarapillo, che ha ormai raggiunto notorietà anche al di fuori dei confini nazionali.

Il prossimo appuntamento è fissato a Foggia, dove parteciperà al Fovea Tattoo. Anche lì, El Chapo è pronto a lasciare ancora una volta il segno.