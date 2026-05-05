Eredità ed attualità del pensiero di Aldo Moro, sabato 9 maggio dibattito a Giugliano

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L’Assessore alla Cultura Marco Sepe ha organizzato un dibattito istituzionale dedicato alla figura di Aldo Moro con l’obiettivo di promuovere una riflessione approfondita su una delle figure più rilevanti della storia politica italiana del secondo dopoguerra.

L’iniziativa, prevista per sabato 9 maggio alle 10:30 nella ex chiesa della Maddalena al Corso Campano a Giugliano, intende riportare al centro del confronto pubblico il pensiero e l’azione politica di Moro, protagonista di una stagione complessa in cui si adoperò per favorire il dialogo tra forze politiche contrapposte, in un’ottica di unità nazionale. Un impegno che culminò tragicamente nel rapimento e uccisione di Aldo Moro, evento che segnò profondamente la storia della Repubblica.

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Figura centrale del cattolicesimo democratico, Moro è ricordato per aver sostenuto il valore del confronto anche nei momenti più difficili, promuovendo una visione politica fondata sul rispetto della laicità dello Stato e sulla centralità della persona. Il dibattito affronterà anche il tema del compromesso storico, una delle questioni più discusse e controverse legate alla sua eredità politica.

All’incontro prenderanno parte autorevoli protagonisti della vita politica e sociale. Tra questi, il Prof. On. Antonio Iodice, già parlamentare e testimone diretto degli anni della segreteria nazionale della Democrazia Cristiana guidata da Benigno Zaccagnini.

Interverrà inoltre l’On. Michele Viscardi, che nel 1978 era Segretario della CISL Napoli e rappresentante del cosiddetto cattolicesimo delle fabbriche, per poi diventare parlamentare e figura di riferimento della sinistra democristiana.

Tra i relatori anche Bernardino Tuccillo, già Sindaco di Melito di Napoli ed ex assessore nella giunta guidata da Luigi de Magistris, oltre che docente universitario e storico esponente della sinistra napoletana.

A moderare e animare il confronto sarà Alfonso Pirozzi, decano dei giornalisti cittadini e firma storica dell’ANSA.

L’evento si propone come un’importante occasione di approfondimento culturale e civile, volta a riscoprire l’attualità del pensiero di Aldo Moro e a stimolare una riflessione condivisa sui valori della democrazia, del dialogo e della coesione sociale.