Si sono aperti questa mattina alle 7 i seggi delle elezioni amministrative 2021. Sono 141 i comuni al voto in Campania. Particolare attenzione a Napoli, dove i candidati a sindaco sono 7: Gaetano Manfredi, Catello Maresca, Antonio Bassolino, Alessandra Clemente, Matteo Brambilla, Rosa Solombrino e Giovanni Moscarella. Urne aperte anche nei grandi comuni in Provincia di Napoli come Melito, Afragola e Arzano (in totale sono 17 i comuni al voto nel Napoletano).

Sarà possibile votare fino alle 23 di oggi e dalle 7 alle 23 di domani. Al voto anche Caserta e altri 30 comuni nella sua Provincia.

Elezioni a Napoli, seggi aperti dalle 7: surrogati nella notte 282 presidenti su 884

Si sono concluse nel corso della notte le operazioni di surroga dei presidenti di seggio che hanno rinunciato alla nomina. Sono stati sostituiti complessivamente 282 presidenti su 884.

Nelle scorse consultazioni elettorali regionali di settembre 2020 le surroghe erano state 250.

Prosegue intanto l’apertura straordinaria delle municipalità per la sostituzione delle tessere elettorali. Oggi, domenica 3 ottobre le Municipalità saranno aperte dalle 7 alle 23 per il rilascio delle tessere elettorali, e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15.