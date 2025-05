Elezioni Giugliano, Diego D’Alterio festeggia la vittoria al primo turno

PUBBLICITÀ

E’ quasi terminato lo spoglio per la carica di sindaco a Giugliano. Vittoria al primo per il candidato del centrosinistra Diego D’Alterio, Pianese è staccato di 10 punti.

Dati provvisori su 92 sezioni scrutinate: Diego D’Alterio 21294 (52,77%) – Giovanni Pianese 17507 (43.39%) – Salvatore Pezzella 1549 (3,84%).

Schede bianche 93, schede nulle 337.

Dati in aggiornamento

I DATI SULL’AFFLUENZA AL VOTO

Il partito dell’astensionismo è quello che prende più voti a Giugliano, ad urne chiuse arrivano infatti i dati ufficiali sull’affluenza delle amministrative. L’affluenza si è attestata infatti al 45,54%, molto lontano dal 64,33% del primo turno di cinque anni fa.

Ora inizia lo spoglio per la scelta del sindaco. In corsa Diego D’Alterio per il centrosinistra (sostenuto da 6 liste), Giovanni Pianese per il centrodestra (sostenuto da 7 liste) e Salvatore Pezzella (lista civica).

I candidati in campo

Lo schieramento di centrodestra è guidato dall’ex sindaco di Giugliano e più volte consigliere regionale della Campania, Giovanni Pianese. Per il centrosinistra è in campo, dopo il passo indietro

del sindaco uscente Nicola Pirozzi, il capogruppo uscente del Pd, Diego D’Alterio e ci prova, con una sola lista, anche Salvatore Pezzella, che in passato è stato anche consigliere metropolitano di Napoli per il M5S.

Il movimento pentastellato però non ha presentato alcuna lista perché, ha spiegato la vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone: “non ci sono le

condizioni”.

Giugliano, seconda città della Campania per il numero di abitanti e tra le prime in Italia per vastità del territorio (oltre al centro conta anche le località di Licola, Varcaturo e Lago Patria), torna al voto dopo quattro anni e mezzo dall’ultima tornata elettorale. Nicola Pirozzi del Pd è stato eletto nel 2020, battendo l’uscente Antonio Poziello, grazie ad un’intesa tra dem e pentastellati. Un accordo politico che ora non è stato riproposto.

