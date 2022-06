L’aggressione dopo la lite alle giostre, poi la tragica scoperta: dall’autopsia le risposte sulla morte di Elio

Giallo sulla morte di Elio Russo, il 32enne di Recale trovato privo di vita in un campo di granturco in località Musicile. La sera prima della tragica scoperta, secondo alcuni testimoni, il giovane era in bicicletta nella zona tra via Roma e piazza Aldo Moro. Nel giorno prima della celebrazione della festa del Giglio, Elio è stato visto lì a mangiare un panino per poi spostarsi verso l’area dove sono state installate le giostre. E proprio qui avrebbe avuto una discussione con alcune persone. Subito dopo il buio. Le indagini però si concentrato su quell’esatto momento. Alcune persone, difatti, raccontano ai carabinieri di una lite avvenuta attorno alla zona ludica.

Il momento della scomparsa

Del giovane si sono perse completamente le tracce fino alle 13 di domenica 5 giugno, quando un podista ha trovato il cadavere nei campi. Elio aveva il volto tumefatto, con le ferite riconducibile ad un ipotetico pestaggio brutale. Un’aggressione che avrebbe poi causato il decesso del 32enne.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere, che hanno raccolto le prime testimonianze. Al momento la pista più accreditata è quella dell’omicidio, con la Procura di Santa Maria Capua Vetere che ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso.