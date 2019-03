«La belva bastarda è tornata», la piccola Elisa si riammala di leucemia, ma il papà non si arrende

“La belva BASTARDA e FOTTUTA è ritornata”: sulla pagina Facebook “Pardini Fabio Per Elisa”, è così che Fabio, papà della bimba di 4 anni e mezzo definisce la recidiva che ha colpito la sua piccola, affetta da una rara, e molto aggressiva, forma di leucemia e che con la sua storia iniziata in Friuli, ha fatto il giro del mondo e non solo del web. Grazie alla storia di Elisa, raccontata sulle pagine de Il Mattino, gran parte del mondo ha fatto i conti con la leucemia e ha scoperto la donazione del midollo per sconfiggerla, tanto che per un periodo è stato quasi impossibile gestire la tanta solidarietà e le donazioni in tutto il mondo. Alla fine un donatore altamente compatibile era stato trovato, il trapianto era stato fatto, come racconta Fabio Pardini nel lungo post e tutto speravano per il meglio. Ma le cose sono andate diversamente: la malattia è tornata, Elisa, uno scricciolo di appena 12 chili ma con un sorriso grandissimo e tanta voglia di vivere, ha ricominciato a star male e oggi è in attesa di un secondo trapianto dallo stesso donatore. C’è tanta disperazione in Fabio e nella sua compagna Sabina, lei che, infermiera, fu la prima a sospettare che sua figlia avesse qualcosa di grave. È Fabio Pardini, papà di Elisa non si arrende: “Questa storia non può e non deve finire così: Elisa, ti scongiuriamo, non lasciarci”.

Per leggere l’intervista integrale clicca qui