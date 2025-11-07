PUBBLICITÀ
HomeCronacaCaso Orlandi, il sospetto sul boss defunto della Banda della Magliana
CronacaCronaca nazionale

Caso Orlandi, il sospetto sul boss defunto della Banda della Magliana

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Caso Orlandi, il sospetto sul boss defunto della Banda della Magliana
Caso Orlandi, il sospetto sul boss defunto della Banda della Magliana
PUBBLICITÀ

Non ho prove per affermarlo, posso dire però che probabilmente Enrico De Pedis ha a che fare con questo sequestro, i rapporti Oltretevere erano abbastanza stretti, non escludo possa essere stato interessato“. Lo dice in oltre due ore e mezza di audizione in gran parte segretata, Nicolò Marcello D’Angelo, già vice capo della Polizia e che si è a lungo occupato della Banda della Magliana quando faceva parte della Squadra mobile di Roma, audito oggi dalla Commissione bicamerale di inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori e di Emanuela Orlandi.

“Aveva rapporti con il Vaticano” ha spiegato il super inquirente a palazzo San Macuto sull’esponente di spicco della Banda, poi freddato in via del Pellegrino, “e con l’ex presidente dello Ior, Paul Marcinkus in particolare”. La testimonianza di D’Angelo è partita da lontano.

PUBBLICITÀ

Davanti alla Commissione presieduta dal senatore Andrea De Priamo, l’oggi prefetto ha ricostruito la storia di una banda sui generis, (“l’ho sempre definita una agenzia del crimine”, ha detto), e un filo rosso che passa per le attività criminose, Cosa nostra e gli investimenti nello Ior.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati