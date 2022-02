Emergenza criminalità a Giugliano, Luigi Guarino e Fratelli d’Italia lanciano l’allarme: “Serve più sicurezza in città”

Emergenza criminalità a Giugliano, il centrodestra lancia l’allarme. Il consigliere Luigi Guarino si dice pronto a scrivere al Prefetto di Napoli dopo i raid avvenuti soprattutto in fascia costiera.

“Sul litorale sono in considerevole aumento i furti ed i cittadini chiedono una risposta immediata alla sacrosanta richiesta di sicurezza. Sono troppe le segnalazioni che arrivano e la misura ormai è colma. Abitazioni, attività commerciali, auto parcheggiate in strada: non si può andare avanti così. I residenti temono di ritrovarsi malviventi in casa, i commercianti sono preoccupati perché già vengono da mesi difficili ed abbiamo anche un altro problema da non sottovalutare. Qui c’è una delle basi Nato più grandi d’Europa, un vanto per il nostro territorio, ma in molti tra il personale straniero di stanza tra Lago Patria, Varcaturo e Licola stanno decidono di trasferirsi in altri comuni per evitare atti predatori. Un brutta figura internazionale per tutta la città ed un danno per il patrimonio immobiliare dei nostri concittadini. Come ben sapete, io amo usare sempre un linguaggio di verità e non mi nasconderò dietro a giochi di parole. Nella gran parte degli episodi segnalati, i protagonisti sarebbero appartenenti alla comunità Rom. Sono stati ripresi dai sistemi di videosorveglianza, agiscono pure in pieno giorno a volto scoperto, dimostrando un incredibile senso di impunità nonostante le denunce. Poi il lavoro spetta chiaramente agli inquirenti.

Le istituzioni intanto devono farsi sentire con forza, lo Stato deve reagire in modo concerto per ripristinare legalità e sicurezza sul nostro territorio. Da alcuni giorni i cittadini hanno organizzato una raccolta firme che già conta numerose sottoscrizioni. Da parte mia c’è tutto il sostegno possibile a questa iniziativa popolare. Ho già preparato una lettera da inviare agli organi preposti come Prefettura di Napoli, Questura e tutti i vertici delle forze dell’ordine. Le unità per il pattugliamento sono da troppo tempo sottodimensionate rispetto alle tante richieste d’intervento. Con questa missiva rappresenteremo ancora una volta la necessità di garantire maggiori controlli e fermare questa preoccupante escalation di furti”.

Anche Fratelli d’Italia lancia l’allarme sicurezza a Giugliano.

Nei giorni scorsi anche Emanuele Bifaro, neo coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, ha sollevato il caso: “Sono mesi oramai, soprattutto durante il weekend, che la città è fuori controllo: baby gang che impazzano nelle principali piazze cittadine molestando passanti e creando problemi e danni alle attività commerciali cittadine, già messe in ginocchio dalla crisi pandemica.La scarsa illuminazione delle strade, l’assenza di controlli e la grave assenza di un comandante della Polizia locale rendono la città insicura. Il tutto con inevitabili ripercussioni sul commercio Chiediamo , pertanto, un intervento forte dell’amministrazione comunale, concertando con le forze di polizia maggiori controlli nei giorni della movida e che soprattutto ponga a capo della polizia locale un nuovo comandante”.