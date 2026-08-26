Emergenza sangue negli ospedale di Napoli, scatta l’appello alla donazione

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Persistono condizioni di grave carenza di sangue presso tutti gli Ospedali della ASL Napoli 1 Centro, con una situazione particolarmente critica presso l’Ospedale San Paolo. La ASL Napoli 1 Centro rivolge un appello alla cittadinanza affinché, chiunque ne abbia i requisiti, possa compiere un gesto concreto di solidarietà e responsabilità: donare il sangue.

La disponibilità di sangue e degli emocomponenti è indispensabile per garantire le cure e l’assistenza ai pazienti che ne hanno bisogno, in particolare per le persone sottoposte a interventi chirurgici, per i pazienti traumatizzati, per le emergenze e per coloro che necessitano di trasfusioni nell’ambito di percorsi terapeutici complessi.

Donare significa contribuire direttamente a salvare vite. È un gesto semplice, sicuro e di grande valore per l’intera comunità. La necessità di sangue è quotidiana e non può essere rinviata: per questo è fondamentale che la donazione diventi un gesto di solidarietà costante.

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Dove donare il sangue a Napoli

È possibile donare il sangue nei tre Centri Trasfusionali della ASL Napoli 1 Centro:

Ospedale San Paolo

Tel. 081 254 7872 – 081 254 7873

Ospedale del Mare

Tel. 081 1877 5134 – 081 1877 5248 – 081 1877 5240

Ospedale San Giovanni Bosco

Tel. 081 254 5308 – 081 254 5311

Giorni e orari

In tutti e tre i Centri Trasfusionali è possibile donare dal lunedì al sabato compreso, dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

Sono esclusi esclusivamente la domenica e i giorni festivi infrasettimanali. Non è necessaria la prenotazione.

Al donatore, su richiesta, viene rilasciato il certificato di donazione per il datore di lavoro. Controlli gratuiti ad ogni donazione. Ad ogni donazione vengono effettuati gratuitamente gli esami di screening per HIV, HCV e HBV, oltre al test di biologia molecolare per il West Nile Virus. I relativi referti di donazione saranno trasmessi al Fascicolo Sanitario Elettronico.

“Un gesto che può fare la differenza. In un momento di particolare difficoltà nella disponibilità di sangue, la partecipazione di ciascuno può fare la differenza. La ASL Napoli 1 Centro invita quindi i cittadini a donare e a diffondere questo appello. Donare sangue è un gesto di solidarietà. Donare sangue significa esserci quando qualcuno ha bisogno. Oggi, il tuo gesto può contribuire a salvare una vita”, questo l’appello dall’Asl.