Emergenza sicurezza a Giugliano: zona rossa in centro e più forze dell’ordine

Aumento degli organici della polizia (e in successione dei Carabinieri e della Guardia di Finanza), più telecamere che andranno ad incrementare la rete della sorveglianza su un territorio vastissimo ma anche azioni mirate.

E’ quanto emerso dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha voluto tenere oggi a Giugliano. Una decisione scaturita dopo che nei primi giorni dell’anno nel Comune a nord di Napoli si sono registrati tre furti ed una rapina.

Con i vertici provinciali delle forze dell’ordine e il sindaco di Giugliano, Diego D’Alterio, il prefetto ha voluto fare il punto della situazione ascoltando poi anche alcuni rappresentanti degli esercenti.

Ma è stato deciso di istituire una ‘zona rossa’ nel centro della città, ha annunciato il prefetto “e ci sarà una istruttoria da parte del sindaco e delle forze di polizia”. Nel corso del vertice è emersa una carenza negli organici della polizia locale “ma si stanno avviando delle iniziative – ha spiegato il prefetto – per incrementare questo corpo”.

Per quanto riguarda la videosorveglianza “grazie alla sensibilità del ministro Piantedosi c’è un progetto la cui stesura finale arriverà nell’arco di due settimane”. Sul tavolo ci saranno 350mila euro che serviranno per incrementare il numero degli “occhi elettronici”.

Parlando con i giornalisti a margine dei lavori il prefetto ha però evidenziato “che gli indici di delittuosità” nella città di Giugliano “sono in netta diminuzione, con un decremento del 15 per cento”.

E nonostante il dato positivo “si continuerà a lavorare per aumentare la percezione della sicurezza. Io sono al fianco dei cittadini. Questi cinque episodi che sono avvenuti nell’arco di dieci giorni hanno creato allarme. Noi affiancheremo i cittadini e le associazioni datoriale che sono state ricevute dal Comitato. E i cittadini hanno la necessità di essere rassicurati”.

