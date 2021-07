“Come la grande Ferilli. Forza azzurri. La coppa è nostra”. Il riferimento di Emma Marrone è a quanto l’attrice si spogliò al Circo Massimo per festeggiare la Roma. Era il 2001. Vent’anni dopo, la cantante si spoglia per l’Italia che è campione d’Europa. Uno scatto dove si vede la bellissima Emma: luci e posa nascondo e mostrano quanto basta, i follower vanno in visibilio. La cantante è stata una delle prima a tornare in tour con le nuove misure di sicurezza, ancora date a Firenze (21 luglio) e a Napoli (23 luglio) per i live di “Fortuna”. Energia e positività.

Emma Marrone in intimo si spoglia per la vittoria della Nazionale.

L’euforia della cantante per la vittoria dell’Italia agli Europei è tanta da voler imitare il celebre gesto di Sabrina Ferilli che nel 2001, in occasione dello scudetto vinto dalla Roma si era spogliata in bikini facendo show al Circo Massimo. Così anche Emma che, ironica, posa con un autoscatto allo specchio in intimo nero. Ironica commenta: “Come la grande Ferilli. Forza Azzurri. La coppa è nostra”. Il post fa il pieno di like (oltre 50 mila in poche ore), compreso quello dell’ex capitano della Roma Francesco Totti, che coglie e gradisce l’ironia della cantante. Immediata anche la reazione di Sabrina Ferilli, che commenta il post con un affettuoso cuoricino di approvazione.

