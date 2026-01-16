Enzo Napoli si dimette da sindaco di Salerno, si spiana la strada per il ritorno di De Luca

PUBBLICITÀ

L’ha anticipato a voce agli assessori comunali di Salerno prima di andare a Palazzo Sant’Agostino per la celebrazione del consiglio provinciale, che sancisce l’insediamento dell’assise rinnovata lo scorso 11 gennaio.

È dunque confermata la fine anticipata l’amministrazione comunale di Enzo Napoli, dimissioni attese da settimane che aprono la strada al ritorno di Vincenzo De Luca alla carica di sindaco di Salerno. L’addio sarà formalizzato nel pomeriggio.

Trascorsi i venti giorni previsti dal Tuel, l’addio sarà irrevocabile e il Comune di Salerno sarà guidato da un commissario prefettizio fino al voto previsto tra la primavera e l’estate.

Enzo Napoli, ai cronisti che gli chiedono quando sarà il momento, risponde “dovete avere pazienza”. Una scelta, quella delle dimissioni, che di fatto spalanca la strada ad una nuova scesa in campo di Vincenzo De Luca.

Per le prossime elezioni in primavera al Comune si fa largo, quindi, l’ipotesi di una candidatura dell’ex governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che fu già primo cittadino in una stagione in cui si caratterizzò come il ‘sindaco sceriffo’.

“L’ipotesi di dimissioni del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, per aprire la strada a elezioni anticipate e al ritorno di Vincenzo De Luca – sostiene il deputato Pino Bicchielli, vice responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia – pone un tema gravissimo che va oltre i nomi e riguarda l’idea di istituzioni che si sta affermando”.

E poi ancora: “Nella fattispecie, Salerno non può essere trattata come una casella da liberare dentro una filiera di comando. Un sindaco non è un delegato di partito ma un rappresentante eletto dai cittadini. In assenza di una mozione di sfiducia, un’uscita di scena pilotata manda un messaggio devastante: il voto popolare vale meno delle decisioni del capo. È una torsione pericolosa che svuota l’elezione diretta e umilia le istituzioni”.

“Chiediamo agli organi competenti di verificare quanto riportato dalla stampa e di accertare l’eventuale esistenza di pressioni esterne da parte di soggetti estranei all’amministrazione comunale. Intervengano le forze politiche con i loro vertici nazionali e l’ANCI con il suo presidente Gaetano Manfredi. L’autonomia dei sindaci e dei Comuni è un principio da difendere sempre, soprattutto quando sono in gioco i diritti dei cittadini e la libertà di un mandato popolare. il caso-Salerno rischia di diventare un grave precedente per tutta l’Italia”, conclude Bicchielli.