Episodio dubbio in Napoli-Como: rigore clamoroso non fischiato agli azzurri

PUBBLICITÀ

Scena che ha del clamoroso in Napoli-Como, manca un rigore al Napoli. Distrazione da parte di tutti.

L’episodio

Il match tra Napoli e Como è stato al centro di tante polemiche. Sicuramente il Napoli non ha creato tantissimo nei 90 minuti, ma c’è un’episodio da sottolineare.

PUBBLICITÀ

Al minuto 44, c’è una rimessa dal fondo per la squadra di Fabregas. Il portiere francese Butez (a seguito del fischio dell’arbitro che aveva concesso al portiere di battere) la passa al suo compagno di squadra Jacobo Ramon, il difensore però prende la palla con le mani e la lancia verso il suo portiere.

Ramon voleva una battuta lunga dato che mancava poco alla fine del primo tempo e (con le mani) la ripassa al portiere.

Scena surreale a cui nessuno ha fatto attenzione, direttore di gara, VAR e assistenti.

Episodio che avrebbe potuto cambiare sicuramente le sorti della partita, un rigore sullo 0-0 può essere cruciale per conquistare i 3 punti, soprattutto contro una squadra ostica come il Como.

Tanti complimenti comunque da parte di Mister Conte, orgoglioso della propria squadra. Molte belle parole anche per l’avversario. Il Como non è da considerare più come una piccola, bensì come una squadra difficile da battere. Gli uomini di Fabregas si trovano momentaneamente al settimo posto, ad un solo punto dall’Europa.

Superlativo ancora Milinkovic-Savic che para il suo secondo rigore consecutivo.

La situazione in campionato

Il pareggio tra Napoli e Como porta gli uomini di Antonio Conte a 22 punti in classifica. Nonostante gli imprevisti, come infortuni e sfortuna, gli azzurri si trovano ancora al primo posto.

Classifica cortissima ai vertici, ci sono ben 4 squadre in un solo punto. Le inseguitrici stanno mettendo il fiato sul collo al Napoli. La vittoria dell’Inter e del Milan ha accorciato la distanza che c’era.

Ora spazio all’Europa con il Napoli che ospiterà i tedeschi dell’Eintracht Francoforte.