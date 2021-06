Adesso Eriksen è sveglio ed è ricoverato in ospedale. Martin Schoots, il manager del giocatore danese, ha detto di aver sentito il padre che gli ha spiegato come Christian respiri e parli autonomamente. Notizia confermata dalla Uefa e dalla federazione Danese. Alle 20 e 30 ripartirà la partita Danimarca-Finlandia come annunciato dalla federazione scandinava.

Al 45simo del primo tempo il centrocampista Eriksen si è accasciato a terra ed è stato soccorso, infatti è stato necessario il massaggio cardiaco. La federazione danese ha asserito che il giocatore è sveglio ed è ricoverato all’ospedale di Copenaghen. Buone notizie diffuse anche dalla Uefa: “E’ in ospedale ed è stato stabilizzato”.

Christian Eriksen sta meglio ed è sotto osservazione. Come spiegava nell’ultimo tweet la Danimarca, il centrocampista è cosciente. C’è quindi cauto ottimismo per il giocatore

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

— UEFA (@UEFA) June 12, 2021