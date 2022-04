Torna l’incubo eroina a Giugliano, sequestrati 7 Kg in un appartamento e 21mila euro

Mercoledì mattina gli agenti della Squadra Mobile hanno controllato in viale dei Pini Nord a Giugliano in Campania tre appartamenti in uso ad un uomo dove hanno rinvenuto, all’interno di alcune valige con doppiofondo e nel vano cucina, 10 involucri contenenti 7 kg circa di eroina, diverse “mazzette” con oltre 21mila euro, 15 telefoni cellulari, 2 bilancini di precisione, diverse confezioni di mannitolo e materiale per il confezionamento della droga.

S.P.M., 58enne della Tanzania, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’eroina è una droga devastante che soprattutto negli anni ’80 a Giugliano era molto diffusa tra i giovani e meno giovani, mietendo molte vittime. I suoi effetti sono devastanti sull’apparato cerebrale. Poco dopo l’assunzione l’eroina arriva dal sangue al cervello. Nel cervello, attraversata la barriera ematoencefalica, l’eroina perde i gruppi acetili, si trasforma in morfina e rapidamente si lega ai recettori degli oppioidi.

Effetti immediati

Generalmente chi assume eroina afferma di sentire un’ondata di sensazioni piacevoli, uno “slancio” (rush) o “flash euforico” nell’arco di pochi secondi dall’assunzione. L’intensità dipende dalla quantità di droga che si è assunta e dalla rapidità con cui entra in circolo e ha una durata di pochi minuti. Gli effetti immediati sono quindi piacevoli, come: