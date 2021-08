La polstrada blocca i funerali di Michele Siciliano. La morte del 30enne di Camposano è arrivata dopo 40 giorni di agonia trascorsi all’Ospedale del Mare. Lì era arrivato dal Santa Maria della Pietà di Nola a fine giugno come paziente politraumatizzato a seguito di incidente.

Secondo Il Mattino sul certificato di morte, documento indispensabile per i funerali con autorizzazione alla sepoltura e cremazione, è stato attestato che il decesso non è ascrivibile a fatti per cui costituisce reato. In verità nell’incidente fatale del ragazzo è coinvolto un secondo veicolo e la dinamica è resta in fase di accertamento. Funerale bloccato e denuncia scattata nei confronti del medico di turno nel reparto di rianimazione dell’Ospedale del Mare. Sotto accusa il personale in servizio tra il primo e il 2 agosto, quando Siciliano è deceduto, per falso in atto pubblico e omissione di atti d’ufficio.