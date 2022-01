Riapre il reparto Covid all’ospedale di Giugliano, il direttore Nunzio Quinto: “Reggiamo ancora per poco”

L’ospedale San Giuliano di Giugliano si prepara alla riapertura del reparto Covid. L’emergenza sanitaria torna a mettere a dura prova le strutture sanitarie che affrontano questa nuova ondata di casi di positività al virus. Il direttore sanitario dell’ospedale giuglianese Nunzio Quinto ha fatto il punto della situazione: “Tra domani e dopodomani sarà riaperto il reparto Covid. Attualmente, abbiamo otto pazienti positivi. In due saranno trasferiti al Covid Center all’ospedale del Mare e qualcuno sarà dimesso. Stiamo reggendo ancora. Molto spesso vengono per altre patologie e dopo il tampone riscontriamo la positività al Covid. La situazione al momento risulta ancora gestibile. Se non apriamo il reparto non so quanto tempo riusciremo a durare. Si potrebbero ripetere scene come quelle dell’anno scorso con un Pronto Soccorso con più di circa 15/20 pazienti. I casi di contagio ci sono purtroppo. Stiamo organizzando la riapertura perché bisogna anche gestire il trasferimento delle persone che si trovano ora nel reparto che diventerà Covid”.

L’appello al vaccino e il boom di contagi

Il direttore sanitario dell’ospedale San Giuliano di Giugliano Nunzio Quinto ha lanciato un appello per sensibilizzare alla somministrazione del vaccino le persone ancora titubanti: “In base alla nostra esperienza, posso dire che le persone vaccinate hanno sicuramente una prognosi migliore e molto spesso sono asintomatiche. La vaccinazione protegge dal virus, soprattutto con la somministrazione delle terza dose”. L’aumento vertiginoso dei casi di contagio rischia di mettere a dura prova la struttura sanitaria e il personale che da ben due anni lotta in prima linea contro il virus. In base a quanto riportato nell’ultimo bollettino, sono 1242 i nuovi positivi e 467 i guariti. Il bollettino precedente faceva riferimento a circa 300 nuovi casi di contagio. Sono previste per la settimana prossima le aperture del nuovo hub vaccinale in centro, del drive-in per i tamponi in via Campopannone e di una struttura per la vaccinazione dei bambini.