ESCLUSIVA. Oggi faccia a faccia Manna-Adl: incontro fissato dopo eliminazione dalla Champions

Non è andata giù ad Aurelio De Laurentiis l’eliminazione dalla Champions League e non certamente per la prestazione offerta ieri dai ragazzi di Antonio Conte.

Il patron era ben conscio che soltanto un miracolo sportivo avrebbe permesso alla sua squadra di accedere ai playoff all’ultimo turno. D’altro canto i mancati introiti dalla competizione più prestigiosa europea peseranno come un macigno sul bilancio di questa annata, già gravato da un mercato estivo quanto mai dispendioso.

Aurelio De Laurentiis oggi resterà in città perché ha in programma due appuntamenti molto importanti per il futuro a medio e lungo termine del suo club.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di InterNapoli.it, il produttore cinematografico, meteo permettendo effettuerà un sopralluogo su alcuni terreni individuati per la costruzione del nuovo centro sportivo partenopeo.

A cavallo con l’orario di pranzo é, invece, previsto un summit con Giovanni Manna per parlare di mercato: nonostante la cocente delusione per quanto accaduto ieri, Adl si è già rimboccato le maniche ed è pronto all’ennesimo sforzo economico per non lasciarsi sfuggire la possibilità di qualificarsi per la Champions League nella prossima stagione.

Conte ha bisogno di giocatori pronti e di livello per fronteggiare l’emergenza infortuni, il presiedente degli ultimi 2 scudetti lo sa e tra poche ore darà al direttore sportivo il via libera per essere protagonista negli ultimi giorni di mercato.