Esplosione a Villaricca 2, il sindaco Gaudieri: “Sono 4 i feriti”

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“In merito all’esplosione verificatasi presso un’attività commerciale in via Consolare Campana, comunico che la macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente.

Al momento, quattro persone risultano trasferite presso la struttura ospedaliera di San Giuliano: due in codice rosso, in prognosi riservata; e due feriti in modo meno grave. Due dei feriti saranno trasferiti presso l’Ospedale Cardarelli, nel reparto Grandi Ustioni.

È stato immediatamente attivato un tavolo di monitoraggio continuo della situazione, in stretto coordinamento con tutte le autorità competenti, Prefettura, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato e personale sanitario.

Desidero ringraziare il Prefetto, dott. Michele Di Bari, che ha immediatamente espresso piena disponibilità e vicinanza istituzionale, così come tutte le forze impegnate nelle operazioni di soccorso e nella gestione dell’emergenza.

Siamo in costante aggiornamento e continueremo a informare la cittadinanza sull’evolversi della situazione“, ha scritto il sindaco Francesco Gaudieri.

Esplosione tra Villaricca e Qualiano, lo scoppio nell’ex negozio Carpe Diem

Poco dopo le ore 12 un’esplosione ha distrutto i locali di un’attività commerciale in via Consolare Campana a Villaricca, nei locali dell’ex negozio di abbigliamento Carpe Diem. All’interno erano in corso lavori di ristrutturazione per trasformare un negozio di abbigliamento in pizzeria.

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Nell’esplosione sono rimasti feriti il proprietario e 2 operai: nessuno in pericolo di vita però hanno riportato ustioni su diversi parti del corpo. Pare che sia esplosa una bombola, ci sono verifiche in corso. Carabinieri sul posto per indagini e rilievi. Nell’esplosione i detriti dell’immobile sono stati rinvenuti in strada.

Il video dell’esplosione tra Villaricca e Qualiano

La testimonianza di una persona

L’esplosione è stata avvertita a chilometri di distanza, anche sui social c’è stato tam-tam dei vari gruppi Facebook. Un testimone ha raccontato: “Ero lì al momento dell’esplosione stavo sull’altra corsia in macchina con me i miei due bambini piccoli ,la mia macchina è sbalzata da terra per il boato sono riuscita ad accelerare e a farmi più avanti ma ero scioccata perché i bambini piangevano in macchina e io vedevo solo cose volare e un fumo grigio, in quel momento non avevo capito cosa fosse successo ,mi sono fermata a pochi metri e ho chiamato mio marito perché ero sconvolta dal boato e perché la mia macchina è sbalzata da terra ,poi dopo ho visto che è il negozio Carpe Diem. È stato davvero un momento terribile“.