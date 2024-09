Esplosione a Forcella, muore un 41enne dopo le gravi ustioni

PUBBLICITÀ

Un 41enne è morto in seguito ad un arresto cardiaco questa notte presso il reparto di rianimazione del Dipartimento per l’emergenza e accettazione del Pronto Soccorso del Cardarelli di Napoli il 41enne coinvolto nell’esplosione di sabato scorso a Forcella. Lo si apprende dallo stesso Dea del Cardarelli.

Giunto in ospedale con traumi da schiacciamento toracico ed ustioni sul 30 per cento del corpo, l’uomo è sembrato da subito molto grave. Restano in Terapia Intensiva Grandi Ustionati intubati e sedati altri due connazionali del Bangladesh, nati nel 1964 e 1981, rispettivamente con ustioni sul 65 per cento e l’85 per cento del corpo. Anche per loro le condizioni sono estremamente gravi.

